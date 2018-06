Starejši za življenje brez nasilja

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 14. junija - Starejši in njihovi predstavniki po vsem svetu pred mednarodnim dnevom ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, 15. juniju, opozarjajo na pravico do življenja brez nasilja. Pridružuje se jim tudi zveza društev upokojencev, ki vlado poziva, naj njeni predstavniki na mednarodni ravni opozorijo na spoštovanje pravice do neodvisnosti starejših.