Ob obravnavi poročila varuha tudi pozivi k ureditvi dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 14. septembra - Odbor DZ za delo se je danes seznanil s poročilom varuha človekovih pravic za lani. Sodelujoči razpravljavci so pohvalili vsebino poročila in njegovo preglednost ter izpostavili tudi nekatere konkretne problematike, med drugim glede urejanja položaja romske skupnosti, financiranja zagovornika načela enakosti in dolgotrajne oskrbe starejših.