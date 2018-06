V Mariboru še trije okuženi z ošpicami

Ljubljana/Maribor, 13. junija - V Mariboru so se pojavili še trije primeri okužbe z ošpicami, so za STA danes potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kasneje so v izjavi za javnost potrdili tudi, da sta med okuženimi zdravnica in medicinska sestra, ki sta prišli v stik z enim od treh prej obolelih za ošpicami.