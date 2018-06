Večer: V UKC Maribor tretji primer ošpic

Maribor, 7. junija - Na infekcijskem oddelku Univerzitetno kliničnega centra (UKC) Maribor so prejšnji teden ambulantno zdravili 40-letnega moškega z ošpicami. Okužil se je od moškega, ki ni bil cepljen in od katerega se je okužil tudi enoletni otrok, ki so ga zdravili na pediatrični kliniki, zdaj pa je že v domači oskrbi, danes poroča časnik Večer.