Svet za znanost se je seznanil s predlogoma raziskovalnega ter visokošolskega zakona

Ljubljana, 12. junija - Svet za znanost in tehnologijo se je na zadnji seji v tej sestavi med drugim seznanil s predlogom zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti in novelo zakona o visokem šolstvu. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič je izrazila željo, da bi nova vlada oz. parlament čim prej sprejel oba zakona.