Za 38-letnico iz Maribora vložena obtožnica za umor in poskus umora

Maribor, 12. junija - Po opravljeni preiskavi dogodka 8. marca v stanovanju v mariborski mestni četrti Pobrežje, kjer je 38-letna ženska napadla sestro dvojčico in mamo, je bila zoper obdolženo vložena obtožnica. Obdolženo, ki se trenutno nahaja v priporu, bremeni umora in poskusa umora, so za STA povedali na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.