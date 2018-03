Osumljena umora dvojčice in poskusa umora mame v priporu

Ljubljana, 19. marca - Ženska, ki je osumljena umora svoje dvojčice in poskusa umora mame, ki sta se zgodila 8. marca v Mariboru, je od minulega petka zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu, so za STA pojasnili na mariborskem tožilstvu. Očitajo ji kaznivi dejanji umora in poskusa umora. O motivu za dejanja je po navedbah tožilstva še prezgodaj sklepati.