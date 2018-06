Sumljive pošiljke v Ljubljani in Postojni niso bile nevarne

Ljubljana/Koper/Postojna, 8. junija - Sumljive pošiljke z belim prahom, ki so jih danes prejeli DZ, antropologinja Svetlana Slapšak in Jerko Čehovin, na podlagi prvih analiz niso nevarne za zdravje in življenje ljudi, so sporočili s policijskih uprav Ljubljana in Koper. Policisti zbiranje obvestil o dogodkih sicer nadaljujejo.