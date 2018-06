V DZ prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom, ena oseba v karanteni

Ljubljana, 8. junija - V DZ so prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, za eno osebo so določili karanteno. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so policisti in druge interventne službe z ogledom že končali, pošiljko so zavarovali in poslali v analizo. V tem času pa so jih obvestili o še eni sumljivi pošiljki.