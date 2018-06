V Sarajevu za krepitev nadzora nad nezakonitimi migracijami v regiji

Sarajevo, 7. junija - Na konferenci v Sarajevu so se danes predstavniki notranjih ministrstev držav na balkanski migracijski poti od Avstrije do Grčije strinjali s potrebo po vzpostavitvi skupnih mehanizmov za boj proti nezakonitim migracijam v regiji in njihov nadzor. Podprli so tudi sklepe, ki so jih v sredo na Brdu pri Kranju sprejeli šefi policij držav.