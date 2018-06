Na štajerski avtocesti danes že štiri prometne nesreče

Celje, 6. junija - Na štajerski avtocesti so se danes pripetile že štiri prometne nesreče. Prva nesreča se je zgodila nekaj čez četrto uro na avtocesti med Arjo vasjo in Šempetrom v smeri proti Ljubljani. V njej so bila udeležena tri osebna vozila, voznik enega izmed njih pa je trčil v osebno vozilo z lahkih priklopnikom, so sporočili s Policijske uprave Celje.