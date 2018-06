Na štajerski avtocesti pri Žalcu odstranili posledice nesreče

Žalec, 6. junija - Na štajerski avtocesti, ki je bila zaradi jutranje prometne nesreče več ur zaprta, so med priključkom Žalec in Šempeter v smeri Ljubljane odstranili posledice. Po poročanju prometnoinformacijskega centra je zaradi druge nesreče med priključkoma Celje center in Celje zahod zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je 12 kilometrov dolg zastoj.

Zastoj sega skoraj do počivališča Zima. Zastoji so tudi na vzporednih regionalnih cestah Velika Pirešica-Arja vas, Arja vas-Žalec-Šempeter in Celje-Levec-Žalec.

Ob 4.05 so na avtocesti med Žalcem in Šempetrom na območju občine Žalec trčili tri osebna vozila in priklopnik. Posredovali so gasilci, ki so zavarovali in osvetlili mesto nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, počistili razlite motorne tekočine z vozišča in nudili pomoč reševalcem ter policiji. Reševalci so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju, še dve pa prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.