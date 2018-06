Generacijske razlike predstavljajo izziv tudi v akademskem okolju

Ljubljana, 7. junija - V akademskem okolju je zaradi širših družbenih premikov prišlo do več sprememb, ki so vplivale predvsem na mlajše raziskovalce ter s tem povečale generacijski razkorak. Med njimi so npr. neoliberalizacija univerze, komodifikacija znanja in birokratizacija akademskega dela, pojasnjuje sociologinja Tamara Pavasović Trošt.