Bliža se tretji teden Kemijskega inštituta

Ljubljana, 30. maja - Kemijski inštitut letos pripravlja že tretji teden inštituta. Potekal bo od 4. do 8. junija, postregel bo s številnimi predavanji, aktualnimi razpravami z uglednimi gosti in umetniško razstavo, osrednji dogodek pa bo potekal v sredo, ko bodo podelili Preglovo nagrado za izjemne dosežke in Jamnikovo štipendijo.