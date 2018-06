Neurja z nalivi povzročila po državi tudi nekaj težav

Ljubljana, 5. junija - Širše območje jugozahodne Slovenije so danes že okoli poldneva zajele prve nevihte. Kasneje je nevihtno vreme zajelo tudi območje severovzhodno od Ljubljane in se nato premaknilo proti jugovzhodu, so za STA pojasnili na Agenciji RS za okolje. O težavah zaradi neviht z nalivi in vetrom poročajo z območij Nove Gorice, Trebnjega in tudi Ljubljane.