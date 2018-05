Zaradi hude ure na Kamniškem nekaj zalitih kleti in cest

Kamnik, 29. maja - Neurje je popoldne po 14. uri zajelo območje kamniške občine. Kot je za STA povedal poveljnik kamniške Civilne zaščite Matjaž Srša, se zadeve že umirjajo, na terenu so vse gasilske enote in delavci komunalnega podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z zalitimi kletmi in cestami, eno družino pa so morali preseliti na varno, ker njihovi hiši grozi plaz.