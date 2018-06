Poostren nadzor v času akcije alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu

Ljubljana, 4. junija - Začenja se nacionalna preventivna akcija alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu. S poostrenim nadzorom, ki ga bodo do nedelje izvajali policisti in občinski redarji, želijo agencija za varnost prometa, ministrstvi za zdravje in za izobraževanje, policija ter nevladne organizacije sporočiti, da alkohol in droge ne sodijo v promet.