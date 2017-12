Od skoraj 19.000 opravljenih alkotestov 619 pozitivnih

Ljubljana, 28. decembra - Med 11. in 24. decembrom so policisti po vsej Sloveniji voznike preverjali, ali vozijo pod vplivom alkohola in drog. V tem času so odredili 18.916 alkotestov, od katerih je bilo 619 pozitivnih. Policisti so pridržali 37 voznikov, v 204 primerih pa so odstopili od pridržanja. Začasno so odvzeli 560 vozniških dovoljenj, so sporočili s policije.