V Cerkljah ob Krki napovedali mednarodno vojaško vajo Jadranski udar 2018

Cerklje ob Krki, 29. maja - V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so danes predstavili mednarodno vojaško vajo Jadranski udar - Adriatic Strike 2018. Vaja s približno 700 udeleženci iz 22 zavezniških držav, ki jo v Sloveniji pripravljajo sedmič zapored, bo na širšem območju države in v njenem zračnem prostoru potekala od nedelje do vključno sobote, 9. junija.