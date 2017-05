Priprave na vojaško vajo Jadranski udar 2017

Trbovlje, 22. maja - Na območju Trbovelj in Glažute pri Gotenici bodo danes in v torek potekale priprave za mednarodno vojaško vajo Jadranski udar 2017, ki bo med 4. in 10. junijem potekala na širšem območju Slovenije. V času priprav bodo na omenjenih lokacijah med 10. in 10.30 izvedli večkratno proženje minsko eksplozivnih sredstev, piše na spletnih straneh vojske.