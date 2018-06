Znanost nad mite o prehrani: Ni dokazov, da bi bil veganski način prehranjevanja bolj zdrav

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 3. junija - Vegansko naj bi se prehranjeval manj kot odstotek prebivalstva. Študije kažejo, da ima med 40 in 80 odstotkov veganov pomanjkanje vitamina B12 celo do take mere, ko lahko pride do nepopravljivih nevroloških motenj, opozarja Janez Salobir z Biotehniške fakultete. Dokazov, da bi bil veganski način prehranjevanja bolj zdrav od mešane prehrane, pa ni.