Znanost nad mite o prehrani: Post ne izstrada raka, ampak le telo bolnika

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 5. maja - Post v nobenem primeru ni zdravljenje in ga strokovnjaki absolutno odsvetujejo bolnikom. Postenje, ki se ga pogosto poslužujejo bolniki z rakom, nikakor ne izstrada raka, ampak do take mere oslabi telo, da poslabša delovanje organizma. To lahko vodi v skrajšano življenjsko dobo ali smrt, opozarja Eva Peklaj z Onkološkega inštituta Ljubljana.