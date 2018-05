Ob izidu knjige Ustanovitev Slovenije tudi z mislijo na druge narode

Ljubljana, 23. maja - Inštitut Nove revije je izid knjige Ustanovitev Slovenije pospremil z razpravo z avtorjem Petrom Jambrekom ter nekdanjim zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom in nekdanjim ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem. Spomnili so se začetkov slovenske države in potegnili tudi nekaj vzporednic z aktualnimi težnjami osamosvajanja drugih narodov.