Nekdanji politik Mojmir Ocvirk v svoji novi knjigi o pomenu državljanske aktivnosti

Ljubljana, 24. aprila - Soustanovitelj LDS in do leta 1992 tudi njen poslanec Mojmir Ocvirk je danes predstavil svojo novo knjigo z naslovom Politika v 90 minutah. V njej poudarja pomen državljanske aktivnosti, saj jo razume kot pot k profesionalizaciji politike. Do političnega sistema v Sloveniji je kritičen in mu namenja oznako amaterska demokracija.