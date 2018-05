Obdolženi tihotapljenja mamil zavračajo očitke iz obtožnic

Celje, 23. maja - Na celjskem okrožnem sodišču je danes potekal drugi predobravnavni narok za domnevne člane ene največjih mednarodnih kriminalnih združb v Evropi, ki so ji pred letom in pol v zaključni akciji zasegli skupaj 875 kilogramov prepovedanih drog. Danes sta krivdo zanikala še dva obdolžena, potem ko so prejšnji teden tako storili že štirje obdolženi.