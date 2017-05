Primorske novice: SDT vložilo obtožbe za odkrito skoraj tono prepovedanih drog

Ljubljana, 24. maja - Specializirano državno tožilstvo v začetku maja na celjsko sodišče vložilo obtožbo v zadevi Viking, v kateri so novembra lani aretirali več oseb in v različnih državah po Evropi zasegli skoraj tono različnih prepovedanih drog. Na specializiranem tožilstvu so potrdili, da so obtožbo vložili proti 16 obtoženim, pišejo Primorske novice.