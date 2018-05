Gospodarske družbe lani s 3,6 milijarde evrov čistega dobička

Ljubljana, 16. maja - Slovenske gospodarske družbe so lani ustvarile 3,622 milijarde evrov neto čistega dobička, ki predstavlja razliko med čistim dobičkom in čisto izgubo podjetij. Skupni prihodki subjektov, ki so dolžni javno objaviti svoje poslovne izide, so dosegli 93,841 milijarde evrov, število zaposlenih pa je zraslo na 481.300, kažejo podatki Ajpesa.