Podjetja osrednje Slovenije lani znova izboljšala poslovanje

Ljubljana, 18. maja - Družbe iz osrednjeslovenske regije so lani izkazale 1,293 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 71 odstotkov več kot leta 2015. Kot ugotavljajo na Ajpesu, se je število novoustanovljenih družb sicer zmanjšalo, a so podjetja zvišala povprečno plačo in neto dodano vrednost na zaposlenega. Gospodarska slika se še naprej izboljšuje.