Za lažji prehod v krožno gospodarstvo pomembni tudi nacionalni kažipoti

Maribor, 11. maja - Drugi dan mednarodne konference o krožnem gospodarstvu Circular Change so pomembno zaznamovale predstavitve nacionalnih kažipotov za prehod v krožno gospodarstvo, ki jih ima že precej držav. Vsi temeljijo na podobnih ciljih, kot so zmanjšanje porabe surovin in nova delovna mesta. Države so prepričane, da je ideje mogoče tudi implementirati.