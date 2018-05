Učinkovit krožni gospodarski model temelji na sodelovanju

Maribor, 11. maja - Pomen sodelovanja in povezovanja za hitrejši in lažji prehod na krožno gospodarstvo je eden ključnih poudarkov tudi drugi dan mednarodne konference Circular Change, ki danes poteka v Mariboru. Kot je bilo slišati v uvodnih nagovorih, so ukrepi na nacionalni ravni nujni, enako pomembno pa je tudi vključevanje lokalnih skupnosti.