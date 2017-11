Bled in Bohinj prek Alpskih biserov do boljše trajnostne mobilnosti

Bled/Bohinj, 13. novembra - Občini Bled in Bohinj želita uveljavljati trajnostno mobilnost tudi skozi združenje Alpski biseri, ki združuje 25 zelenih turističnih krajev na območju Alp. Predstavniki združenja so se danes zbrali v Bohinju, kjer zaključujejo tridnevno srečanje, ki ga je gostil Bled. Ob tem so kot enega izmed izzivov izpostavili uskladitev vlakov in avtobusov.