Promet čez dravski most v Vuhredu predvidoma 22. maja

Vuhred, 10. maja - Po več kot letu in pol popolne zapore za promet bo predvidoma 22. maja popoldne ponovno stekel promet čez obnovljeni dravski most in železniški nadvoz v Vuhredu. Tega se najbolj veselijo krajani Vuhreda in okolice, ki so imeli zaradi zapore precej daljšo pot do upravnega središča v Radljah ob Dravi.