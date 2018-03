Promet čez most v Vuhredu predvidoma v prvi polovici junija

Vuhred, 26. marca - Obnovitvena dela na mostu čez reko Dravo v Vuhredu in na nadvozu čez železnico potekajo skladno s terminskim načrtom. Promet bo predvidoma stekel med 11. in 15. junijem, delno in pod posebnimi pogoji pa bi ga lahko sprostili že v maju, so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo. Most je za promet zaprt od 7. novembra 2016.