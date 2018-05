Čaša nesmrtnosti letos za pesnika Iztoka Osojnika

Velenje, 9. maja - Organizatorji 17. mednarodnega Lirikonfesta Velenje so razglasili dobitnike festivalskih nagrad in priznanj. Velenjico - čašo nesmrtnosti letos prejme slovenski pesnik Iztok Osojnik za desetletni pesniški opus v 21. stoletju. Mednarodno Pretnarjevo nagrado pa dobi slovensko-češki literarno-prevajalski par Peter Kuhar in Lenka Kuhar Danhelova.