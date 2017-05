Čaša nesmrtnosti letos pesniku Tonetu Škrjancu

Celje, 11. maja - Organizatorji 16. Lirikonfesta Velenje so razglasili dobitnike festivalskih nagrad in priznanj. Velenjico - čašo nesmrtnosti bo za vrhunski desetletni opus prejel pesnik Tone Škrjanec, mednarodno Pretnarjevo nagrado pa poljska prevajalka in slavistka Joanna Pomorska. Prvo nagrado za knjižni potopis krilata želva bo prejela Agata Tomažič.