Walt Disney povečal četrtletne prihodke in dobiček

New York, 9. maja - Medijski in zabaviščni velikan Walt Disney je v letošnjem prvem četrtletju presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta tako glede dobička kot prihodkov, kljub temu pa so se mu delnice v podaljšanem borznem trgovanju v torek po objavi rezultatov pocenile za 1,17 odstotka na 100,60 dolarja.