Twitter bo kmalu predvajal Disneyjeve oddaje

New York, 1. maja - Ponudnik storitev kratkih sporočil Twitter in medijsko podjetje Walt Disney se želita zoperstaviti svojim tekmecem. S tem namenom sta se dogovorila o sodelovanju, v okviru katerega bo Disney posebej za Twitter pripravljal posebne oddaje s področja športa in drugih vsebin. Sodelovala bosta tudi s Formulo 1.