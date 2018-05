Od ponedeljka na voljo spominski kovanci ob svetovnem dnevu čebel

Ljubljana, 8. maja - Banka Slovenije bo v ponedeljek izročila v prodajo in obtok spominske kovance za dva evra, ki so izdani ob svetovnem dnevu čebel, ki je 20. maja. Nakovali so en milijon kovancev, od tega 2000 kosov v tehniki visokega sijaja, pakiranih v plastični kapsuli, so sporočili iz centralne banke.