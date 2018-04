EU za zaščito čebel prepovedala uporabo treh pesticidov

Bruselj, 27. aprila - Predstavniki EU so danes s ciljem zaščite čebel sklenili prepovedati uporabo treh pesticidov iz skupine neonikotinoidov (klotianidin, imidakloprid in tiametoksam), za katere je zdaj veljala omejitev uporabe. Prepoved bo začela veljati do konca leta, še vedno pa jih bodo lahko uporabljali v rastlinjakih, kamor čebele po pričakovanjih ne zahajajo.