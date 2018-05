Newyorški borec proti Trumpu Schneiderman odstopil s položaja

New York, 8. maja - Revija New Yorker je objavila izpoved štirih žensk, ki so newyorškega pravosodnega ministra Erica Schneidermana - slavnega borca proti predsedniku Donaldu Trumpu - obtožile fizičnega nasilja. Dve sta se identificirali, dve za zdaj ohranjata anonimnost. Schneiderman je kmalu po objavi odstopil z ministrskega položaja.