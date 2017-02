Trumpa tožijo štiri zvezne države ZDA

New York, 1. februarja - Ameriške zvezne države Washington, Massachusetts, Virginija in New York so kot prve vložile tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi ukaza o začasni prepovedi vstopa v ZDA muslimanom iz sedmih držav, ter beguncem. To so prve tožbe teh in drugih zveznih držav, ki se bodo po napovedih sodno uprle tudi drugim Trumpovim potezam.