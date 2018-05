V Stari Gori položili temeljni kamen za nov bolnišnični oddelek za invalidno mladino

Nova Gorica, 7. maja - V Stari Gori so danes položili temeljni kamen za začetek dolgo pričakovane in načrtovane gradnje bolnišničnega oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo. Gradili ga bodo v dveh fazah, prva je vredna 4,5 milijona evrov, celotna novogradnja pa sedem milijonov evrov. Načrtovano je, da bodo objekt zgradili v 17 mesecih po uvedbi v delo.