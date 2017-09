Novogradnji oddelka za invalidno mladino v Stari Gori 3,8 milijona evrov

Ljubljana, 8. septembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odločila, da se projektu novogradnje oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori, ki deluje pri šempetrski bolnišnici, nameni 3,8 milijona evrov. Od tega bo dva milijona evrov prispeval evropski sklad za regionalni razvoj, so sporočili iz omenjene vladne službe.