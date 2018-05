V Indiji razburja novo skupinsko posilstvo in umor

New Delhi, 5. maja - Kljub zaostritvi zakonov se v Indiji še naprej spopadajo s krutim spolnim nasiljem. V nedavnem primeru je najmanj 15 moških ugrabilo 16-letnico in jo posililo, ko so se njeni starši pritožili vaškemu svetu, pa so jo še živo sežgali. Policija je 14 moških že aretirala, glavni osumljenec pa je še na begu, piše francoska tiskovna agencija AFP.