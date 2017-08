Indijski guru zaradi posilstva v zapor za 20 let

New Delhi, 28. avgusta - Indijski duhovni vodja Gurmeet Ram Rahim Singh je bil danes obsojen na 20 let zapora zaradi posilstva dveh žensk. Za vsako od posilstev je dobil 10 let zapora. Sodnik mu je kazen izrekel v zaporu v mestu Rohtak v bližini New Delhija, kjer je 50-letnik priprt od prejšnjega tedna, ko je bil spoznan za krivega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.