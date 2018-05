Na Štajerskem in v Pomurju napovedane nevihte z močnejšimi nalivi, izključena ni niti toča

Ljubljana, 4. maja - Na Štajerskem in v Pomurju bodo zvečer in v prvem delu noči nastajale nevihte z močnejšimi nalivi, ki lahko vztrajajo dalj časa. Predvsem zvečer ni izključen niti pojav toče, napovedujejo meteorologi. Kot so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso), lahko ob tem narastejo hudourniški vodotoki.