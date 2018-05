Murska Sobota, 2. maja - Popoldne so se severozahodno od Murske Sobote pojavili nalivi, močnejši sunki vetra in toča. Zvečer in v prvem delu noči se bodo predvsem v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji še pojavljale močnejše nevihte. Ob tem so možni nalivi, močnejši sunki vetra in toča, opozarjajo na agenciji za okolje.