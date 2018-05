Enoletna zamuda za učinkovito sodno varstvo po izbrisih v bankah

Ljubljana, 5. maja - Čeprav je ustavno sodišče naložilo DZ, da mora do 15. maja 2017 uskladiti zakonodajo tako, da bodo izbrisani imetniki kvalificiranih obveznosti v bankah upravičeni do učinkovitega sodnega varstva, se to do danes ni zgodilo. Predlog zakona je prišel v DZ, ki je ocenil, da ga je treba precej dopolniti.