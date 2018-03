Ministrstvo ne podpira zamisli o poravnavi glede razlaščencev

Ljubljana, 23. marca - Ministrstvo za finance ne podpira zamisli o zakonsko predpisani poravnavi glede imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ker bi ta pomenila poseg v ustavno varovano pravico do sodnega varstva in bi bila v neposrednem nasprotju z odločbo ustavnega sodišča iz oktobra 2016, so danes navedli na ministrstvu.