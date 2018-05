Prvomajski prazniki v Istro pripeljali številne obiskovalce

Portorož/Piran/Koper, 6. maja - Prvomajski prazniki so v slovensko Istro pripeljali veliko obiskovalcev. V hotelih občine Piran so od 27. aprila do 1. maja zabeležili 22.300 nočitev oz. za devet odstotkov več kot lani, hoteli pa so bili minuli konec tedna povprečno 95-odstotno zasedeni. Zadovoljni so tudi v Kopru, kjer je bila zasedenost nastanitvenih kapacitet okoli 80-odstotna.